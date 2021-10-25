عبدالفتاح البرهان.. من الولادة إلى حكم السودان بقوة السلاح

نشر الاثنين ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2021

في سبتمبر.. هذا ما قاله رئيس الوزراء السوداني لـCNN حول "محاولة الانقلاب" السابقة

مظاهرات في شوارع الخرطوم بعد محاصرة منزل رئيس الوزراء واعتقال كبار المسؤولين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعطيل العمل ببنود الدستور، فمن هو رئيس المجلس السيادي المنحل؟

ولد عام 1960 في قرية قندتو لعائلة متدينة

انضم إلى الجيش السوداني ضمن الدفعة رقم 31

شارك ضمن الجيش في حرب دارفور وفي الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان

تلقى تدريبات عسكرية في كل من مصر والأردن

أشرف على القوات السوةدانية في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية

عُين قائدا للمشاة في الجيش السوداني عام 2018

أصبح رئيسا للمجلس العسكري بعد الإطاحة بحكم عمر البشير

ترأس مجلس السيادة في الفترة الانتقالية (مدة حكم الجيش) على أن يسلم السلطة للمدنيين في فبراير"شباط من عام 2021

قاد انقلابا عسكريا على المجلس الانتقالي بشقه المدني ممثلا برئيس الححكومة عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين أول

أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية في كلمة متلفزة