عبدالفتاح البرهان.. من الولادة إلى حكم السودان بقوة السلاح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ وتعطيل العمل ببنود الدستور، فمن هو رئيس المجلس السيادي المنحل؟
ولد عام 1960 في قرية قندتو لعائلة متدينة
انضم إلى الجيش السوداني ضمن الدفعة رقم 31
شارك ضمن الجيش في حرب دارفور وفي الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان
تلقى تدريبات عسكرية في كل من مصر والأردن
أشرف على القوات السوةدانية في حرب اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية
عُين قائدا للمشاة في الجيش السوداني عام 2018
أصبح رئيسا للمجلس العسكري بعد الإطاحة بحكم عمر البشير
ترأس مجلس السيادة في الفترة الانتقالية (مدة حكم الجيش) على أن يسلم السلطة للمدنيين في فبراير"شباط من عام 2021
قاد انقلابا عسكريا على المجلس الانتقالي بشقه المدني ممثلا برئيس الححكومة عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر/تشرين أول
أعلن حل مجلسي السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ ووقف العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية في كلمة متلفزة