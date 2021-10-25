دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهمت وزارة الإعلام السودانية قوات عسكرية، الإثنين، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الإعلام عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :"قوات عسكرية، تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين الرافضين للإنقلاب العسكري أمام القيادة العامة للجيش، وتوقع عدد من المصابين"، حسب قولها.

وأضافت الوزارة قائلة: "جموع الشعب السوداني الرافضة، للإنقلاب العسكري تتحدى الرصاص، وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش".

وأظهرت لقطات تلفزيونية ومنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تجمع مئات من المواطنين حول مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، إذ قام بعضهم بإزالة الأسلاك الشائكة التي وُضعت على الطريق لمنعهم من التقدم.

وردد المحتجون هتافات عدة من ضمنها: "الشعب أقوى.. والردة مستحيلة" و"عسكرية.. لا... مدنية نعم"، في إشارة إلى رفضهم أن يحككمهم المجلس العسكري.