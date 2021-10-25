السودان.. القوى المدنية تدعو إلى عصيان مدني لمواجهة الانقلاب العسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت "قوى الحرية والتغيير" إلى الخروج إلى الشارع والعصيان المدني الشامل، بحسب بيان نشرته وزارة الثقافة والإعلام السودانية عبر صفحتها على فيسبوك.



وأتى البيان بعد استيلاء الجيش على السلطة والذي تزامن مع حملة اعتقالات طالت رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وطاقم حكومته وأعضاء من المدنيين في مجلس السيادة، وإلغاء عدد من مواد الوثيقة الدستورية، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "العاملين بالوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية الإتحادية والولائية، يعلنون دخولهم في إضراب عن العمل وعصيان مدني شامل ومفتوح، رفضاً للانقلاب العسكري إلى حين تسليم السلطة للمدنيين".



وكان تجمع المهنيين السودانيين قد ندد، في بيان، بالانقلاب العسكري، كما ندد أيضًا بإعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان فرض حالة الطوارئ وحل المجلس السيادي والحكومة.

وأضاف البيان الصادر عن تجمع المهنيين السودانيين: "إن القرارات الرعناء لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع عندما زالت كل أوهام الشراكة وسقطت ورقة التوت".

وتابع البيان: "لنجعل من التتريس والعصيان العام ردًا على ترهات البرهان وأزلامه، وليكن كسر حالة الطوارئ اليوم بمزيد من الحشود والفعاليات المسائية".