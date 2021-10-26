دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، بـ"الهارب من العدالة" مشيرا إلى أن حديثه في مقابلته الأخيرة كان "كاذبا".

وعلق الأمير السعودي على تصريحات الجبري بالقول: "لقاء الهارب من العدالة سعد الجبري كان مجرد أحاديث كاذبة بهدف إثارة الرأي العام الغربي الذي سيجد من هذه المادة وسيلة لبث أحقادهم على السعودية وللتهرب من قضايا الخيانة والفساد وغسيل الأموال المثبتة عليه"، حسب قوله.

وأصضاف سطام بن خالد قائلا: "في النهاية كان لقاء فاشل إعلاميا كشكل ومضمون سيطبل له بعض الحاقدين فقط لا غير"، على حد تعبيره.

لقاء الهارب من العدالة سعد الجبري كان مجرد أحاديث كاذبة بهدف إثارة الرأي العام الغربي الذي سيجد من هذه المادة وسيلة لبث أحقادهم على السعودية وللتهرب من قضايا الخيانة والفساد وغسيل الأموال المثبتة عليه في النهاية كان لقاء فاشل إعلاميا كشكل ومضمون سيطبل له بعض الحاقدين فقط لا غير https://t.co/AaenOJ9Gn8

وهاجم الجبري، في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة"، على قناة CBS الإخبارية الأمريكية، الأمير محمد بن سلمان مقدما الكثير من الادعاءات، كما تحدث عن اتهامه لولي العهد بإرسال فريق إلى كندا في محاولة لاغتياله، واحتجاز ابنيه عمر وسارة في السعودية، ونفى اتهامات المملكة له بالفساد والاختلاس.