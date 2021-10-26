"المهنيين السودانيين" تنشر مقاطع فيديو لردة الفعل على بيان البرهان

في سبتمبر.. هذا ما قاله رئيس الوزراء السوداني لـCNN حول "محاولة الانقلاب" السابقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد تجمع المهنيين السودانيين الذي يعتبر أحد أبرز المحركات الرئيسية للمظاهرات التي أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، على البيان الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الاثنين، بحل مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة وتعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقالت التجمع في بيانه: "كما كان متوقعًا، جاء بيان البرهان محشوًا بالوهم والأكاذيب، ودليلا على انفصال الطاغية عن الواقع، وأنه لم يفهم شيئًا من دروس ديسمبر المجيد، قراراته الرعناء ستزيد من ضراوة المقاومة ووحدة الشارع بعدما زالت كل أوهام الشراكة وسقطت ورقة التوت".

وأضاف: "لنجعل من التتريس والعصيان العام ردًا على ترهات البرهان وأزلامه، وليكن كسر حالة الطوارئ اليوم بمزيد من الحشود والفعاليات المسائية هو أول رد عملي على أن قرارات البرهان ليست للتنفيذ، بل لمزبلة التاريخ".

وتابع التجمع قائلا: "لقد كتب البرهان نهايته بيده وهو يكتب كلمات هذا البيان، وعليه الآن أن يواجه غضبة شعب حررته ثورة ديسمبر من الخوف، السلطة التي يحلها البرهان هي سلطة شراكة الدم، أما سلطة الجماهير فستقتلع البرهان ومجلسه كعصف مأكول".

ونشر التجمع عددا من مقاطع الفيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قال إنها تظهر "جماهير الشعب السوداني ترفض وتقاوم الانقلاب العسكري" في عدد من المدن والمناطق بالبلاد.