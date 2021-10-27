"ليته استعان بصديق".. ضاحي خلفان يهاجم جورج قرداحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأربعاء، بسبب تصريحاته حول حرب اليمن مشيرا إلى أنه كان يجب أن يعلم أن الحوثيين خارجين على الدولة اليمنية.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " الغريب ان جورج قرداحي لم يعلم ان الحوثي خارج على الدولة اليمنية ولم يعلم أن هناك وزير للاعلام اليمني او ان هناك رئيس شرعي لليمن معترف به دوليا... ليته استعان بصديق ولا امسى مسخرة اعلامية"، حسب قوله.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "كان جورج قرداحي صرحا إعلاميا فهوى... لما اتبع الهوى"، حسب تعبيره.

وكان قد أثار وزير الإعلام اللبناني ضجة واسعة وغضبا شديدا بعد تصريحات قديمة له قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه "العدوان الخارجي" في إشارة للتدخل العسكري السعودي في اليمن.