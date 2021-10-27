بسبب "رسالة تهديد".. طائرة مصرية تعود أدراجها بعد إقلاعها إلى موسكو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت شركة مصر للطيران سبب عودة رحلتها التي كانت متجهة من القاهرة إلى العاصمة الروسية، موسكو، نظرا لوجود رسالة تهددي مكتوبة من مجهول.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "أكد مصدر مسئول بمصر للطيران انة تم عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300 بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد مقاعد الطائرة"، حسب قولها.

وأضافت الشركة في بيانها قائلة: "تم عودة الرحلة بعد اقلاعها من مطار القاهرة بحوالي 22 دقيقة وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة"/ حسب تعبيرها.

ولم تكشف الشركة مزيدا من التفاصيل حول الأمر لكن وسائل إعلام مصرية ذكرت أن التحقيقات جارية لمعرفة خلفيات ما جرى.