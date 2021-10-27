دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول موقف رسمي يصدر عن دولة خليجية تجاه تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن، استدعت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على ما صدر عن قرداحي.

وأعربت الخارجية الكويتية في بيان لها عن استنكارها ورفضها "للتصريحات الإعلامية الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني تجاه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتان والتي اتُهم فيها البلدان الشقيقان باتهامات باطلة تناقض الدور الكبير والمقدر الذي يقومان به في دعم اليمن وشعبه والتي لم تعكس الواقع الحقيقي للأوضاع الحالية في اليمن وتعتبر خروجا عن الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية وتغافل عن الدور المحوري الهام للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، حسب قولها.

وأعلنت الخارجية الكويتية أنها استدعت القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها، هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية "تتضمن رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع ولا تمت للحقيقة بصلة وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول"، حسب تعبيرها.

وكان قد أثار قرداحي ردود فعل شعبية ورسمية غاضبة بعد إعادة نشر تصريحات تلفزيونية له قال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه "عدوان خارجي" تشنه السعودية والإمارات على اليمن.