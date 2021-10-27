السعودية تصنف جمعية لبنانية "كيانا إرهابيا" وتحظر التعامل معها

نشر الأربعاء ، 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت السعودية، الأربعاء، تصنيف شركة "القرض الحسن" اللبنانية "كيانا إرهابيا" داعما لحزب الله وأكدت وجود تجميد أصولها وحظر التعامل المباشر وغير المباشر معها، حسبما نقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وصنفت الحكومة السعودية جمعية "القرض الحسن" كيانا إرهابيا كونها "تمول وتدير أعمال حزب الله الإرهابي وتدعمه عسكريا"، وفقا للإخبارية السعودية.

وأكدت السعودية مواصلة العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية كيانات وأفراد وشددت السعودية على وجوب تجميد الأصول التابعة للشركة وحظر التعامل المباشر وغير المباشر معها، وفقا للإخبارية.

وشددت المملكة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يتعامل مع الجمعية أو بحق القائمين عليها.