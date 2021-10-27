بيان من السعودية حول تصريحات قرداحي.. واستدعاء للسفير اللبناني

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دبي، الإمارت العربية المتحدة (CNN) – أصدرت الخارجية السعودية بيانا ردت فيه على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن، واستدعت سفير الجمهورية اللبنانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على هذه التصريحات.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها: "إشارة إلى التصريحات المسيئة الصادرة من وزير الإعلام اللبناني، حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تقودها المملكة العربية السعودية".

وأضافت الرياض في بيانها قائلة: "فإن وزارة الخارجية إذ تعرب عن أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزا واضحا لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لامن واستقرار المنطقة".

وتابعت الخارجية السعوديةبيانها قائلة: " وتؤكد مجددا بان تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريحية بين الشعبين الشقيقين".

وأعلنت السعودية في البيان نفسه استدعاء السفير اللبناني لديها وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الشأن.