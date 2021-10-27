دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول محددات الزي المحتشم داخل حرم جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي دفع بالأخيرة لإصدار بيان توضيحي.

وقالت جامعة جدة في بيانها: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن التقيد بالزي المحتشم الساتر ومنع لبس البنطال المخالف داخل الحرم الجامعي.. توضح الجامعة أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه.."

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وتابعت الجامعة في بيانها أن مواصفات البنطال السابقة "لا تتناسب مع تواجد منسوبي الجامعة داخل المنطقة التعليمية والمخالفة الصريحة للوائح النظم المنظمة لذلك".

وبينت الجامعة أن التنبيه "يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها بالنظام الأساسي والتي أطرت لعدد من اللوائح والنظم للذوق العام.."