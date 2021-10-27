دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد على التصريحات السابقة التي أدلى بها جورج قرداحي الذي يشغل حاليا منصب وزير الإعلام بحكومة نجيب ميقاتي بلبنان، وذلك عقب الضجة الكبيرة التي أثارتها.

#جورج_قرداحي صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات 1- هل تظننا حمقى 2- هل أنت أحمق 3- هل تصدق أنك وزير 4- هل تعتقد أنك ذكي بإمكانك الإستعانة بجمهور الضاحية أو الإتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي🤮

وقال الأمير عبدالرحمن في تغريدة على صفحته بتويتر: "صرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات.. 1- هل تظننا حمقى.. 2- هل أنت أحمق.. 3- هل تصدق أنك وزير.. 4- هل تعتقد أنك ذكي.. بإمكانك الاستعانة بجمهور الضاحية أو الاتصال بصديق من التيار الحر.. بانتظار جوابك النهائي".

التصريح الذي أدلى به قرداحي في برنامج #برلمان_شعب 👇🏼 https://t.co/eI77Mws0Fy

وكان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لتصريحات قرداحي، في حين رد الأخير ببيان أوضح فيه 5 نقاط، قائلا: "أولًا، هذه المقابلة أجريت في الخامس من شهر آب أغسطس الماضي.. أي قبل شهر من تعييني وزيراً في حكومة الرئيس ميقاتي.. ثانياً، لم أقصد ولا بأي شكلٍ من الأشكال، الإساءة للمملكة العربية السعودية أو الامارات اللتين أكنّ لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء".

وأضاف: "ثالثاً، ان الجهات التي تقف وراء هذه الحملة اصبحت معروفة، وهي التي تتهمني منذ تشكيل الحكومة بأني آت لقمع الاعلام ..رابعاً، ما قلته بأن حرب اليمن اصبحت حرباً عبثية يجب ان تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعاً عن اليمن ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والامارات وضناً بمصالحهما ..خامساً، عسى ان يكون كلامي، والضجة التي أثيرت حوله، سبباً بإيقاف هذه الحرب المؤذية، لليمن، ولكل من السعودية والامارات.."