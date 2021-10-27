بعد السعودية.. الإمارات تستدعي سفير لبنان بسبب تصريحات قرداحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استدعت الإمارات السفير اللبناني لديها على خلفية تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، الأربعاء، معتبرة إياها "مهاترات" تنم عن ابتعاد لبنان بشكل متزايد عن الدول العربية.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية"، حسب تعبيرها.

وأضافت الوزارة في بيانها قائلة إن هذه التصريحات "أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن"، على حد قولها.

واستدعت الخارجية الإماراتية السفير اللبناني لديها وأبلغته "احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية وام.