السعودية.. تداول فيديو لحظة لقاء علي النمر بوالدته بعد الإفراج عنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة لقاء المعتقل السعودي، علي النمر، بوالدته بعد إطلاق سراحه.

لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي #علي_النمر تخذلُني الحروفُ.. تتوهُ مني المعاني وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ! وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ https://t.co/zi1hFYJTSd

مقطع الفيديو المتداول نشرته والدته على حسابها في تويتر، الذي يحمل اسم "ام باقر وعلي النمر"، قائلة بتعليق: "لَكَ الحمدُ يا ربُّ حتى ترضى.. مرحبا بقدومك يا ولدي علي النمر.. تخذلُني الحروفُ.. تتوهُ مني المعاني.. وهل هناكَ كلماتٌ تستطيعُ أن تصفَ لهفةَ قلبِ أُمٍّ اجتمعَت مع ابنها بعد طولِ عناءٍ!.. وهل هناكَ تعابيرُ تملكُ أن ترسمَ فرحةَ عينِ أُمٍّ تنظرُ إلى ولدها بعدَ قسوةِ السجنٍ".

#علي_النمر بين أهله.. العقبى لـ #معتقلي_الرأي. https://t.co/vGjCXTYLPJ

وقام حساب معتقلي الرأي بنشر مقطع الفيديو ذاته بتعليق ذكر فيه: "علي النمر بين أهله.. العقبى لمعتقلي الرأي".

وكان محمد والد علي النمر قد أعلن، الأربعاء، الإفراج عن ابنه بعد 10 سنوات تقريبا على اعتقاله بعد أن شمله قانون إلغاء أحكام الإعدام بحق القُصر من جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال محمد النمر عبر حسابه الموثق على موقع تويتر: "لعشر سنوات قضت وحين كان الناس في جوف الليل نياما….كنت أستشعر دعوات صادقة، وهمسات رقيقة، وصلوات تطرق أبواب السماء، والتقط كل نِداء قليل الحرف، جزيل المعنى والأثر اليوم 27 أكتوبر 2021م أصبح ألإبن علي النمر بن أهله وذويه وإن اللسان ليعجز والكلمات لتضعف أمام لطفكم و ودكم أصدقائي"، حسب قوله.