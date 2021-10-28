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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الشيخ وليد بن ابراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC التي عمل بها سابقا وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على التصريحات التي أدلى بها الأخير والتي اعتبرت "مسيئة" للمملكة العربية السعودية.

شجب رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. https://t.co/HEmmHFGZoT

جاء ذلك في بيان للمجموعة، ورد فيه: "شجب رئيس مجلس إدارة مجموعة MBCالشيخ وليد بن ابراهيم آل إبراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً ما ساقته من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر آل إبراهيم وفقا للبيان "تلك المواقف الصادرة عن قرداحي بأنها مستغربة جدا وغير مقبولة بتاتا، وهي لا تعبر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا واراضينا في المملكة.."

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أصدرت بيانا، مساء الأربعاء، ردت فيه على تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول حرب اليمن، واستدعت سفير الجمهورية اللبنانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على هذه التصريحات.