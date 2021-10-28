أمير قطر و"الأمير الوالد" يؤديان صلاة الاستسقاء.. والأرصاد تتوقع أمطارا الجمعة

الشرق الأوسط
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صو رة نشرتها أرصاد قطر متوقعة أمطارا متفرقة الجمعة
صو رة نشرتها أرصاد قطر متوقعة أمطارا متفرقة الجمعةCredit: @qatarweather

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدة الشيخ حمد "الأمير الوالد"، صلاة الاستسقاء، الخميس.

وذكر التلفزيون القطري الرسمي أن الشيخ تميم "أدى صلاة الاستسقاء في مصلى الوجبة احياء لسنة الرسول محمد صل الله عليه وسلم طلبا لنزول الغيث، كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير الوالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.."

وأضاف التلفزيون القطري في تقريره: "أكد الشيخ الدكتور ثقيل الشمري القاضي بمحكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء والذي أم المصلين، على أهمية التضرع إلى الله وإظهار الحاجة إليه لنزول المطر وطلب المغفرة منه سبحانه وتعلى لأنها من أسباب نزول الغيث.."

ونشرت إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة للطيران المدني في قطر، تغريدة قالت فيها: " من المتوقع بمشيئة الله تزايد كميات السحب في أجواء البلاد خلال ساعات المساء وتتهيأ الفرص لأمطار متفرقة غداً الجمعة قد تكون رعدية على بعض المناطق يصاحبها رياح قوية مفاجئة. اللهم أغثنا".

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