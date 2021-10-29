حزب الله يرد على "حملة" السعودية والإمارات ضد جورج قرداحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب حزب الله اللبناني على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي أثارت تفاعلا واسعا بعد اعتبارها "مسيئة" للمملكة العربية السعودية والإمارات.

جاء ذلك في بيان لحزب الله نشر على قناة المنار التابعة له، حيث أشاد فيه "بالموقف الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض".

وندد الحزب في بيانه "بالحملة الظالمة التي تقودها السعودية والإمارات ومجلس التعاون الخليجي ضده"، واعتبرها "اعتداءً على سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبير عن آرائهم ومواقفهم دون خوفٍ أو تهديد، وابتزازا مرفوضا يطعن في كرامة كل لبناني".

ورفض الحزب "رفضا قاطعا أي دعوة إلى اقالة الوزير أو دفعه إلى الاستقالة" معتبرا "هذه الدعوات اعتداء سافرا على لبنان وكرامته وسيادته".

وأضاف الحزب في بيانه: "حزب الله يندد بشكل خاص بمواقف بعض السياسيين اللبنانيين المأجورين وضعاف النفوس وكذلك ببعض الاعلاميين ووسائل الاعلام اللبنانية التي شاركت في هذه الحملة المدفوعة الثمن، ويعتبرها إهانةً صريحةً لمسيرة الاعلام اللبناني بمجمله، وسقوطاً اخلاقياً كبيراً وإساءةً خالصة الى لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية".