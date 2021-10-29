السعودية.. تداول فيديو اعتداء جسدي ولفظي بمتجر والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخص يقوم بالاعتداء لفظيا وجسديا على عامل في أحد المتاجر بمنطقة جازان الأمر الذي أثار تفاعلا.

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظيًا وجسديًا على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بمنطقة #جازان من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر. #تم_القبض https://t.co/XoIBtSfs8I

وأعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع الفيديو الذي نشرته الداخلية السعودية "مموها" على صفحتها الرسمية بموقع سناب شات.

المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف حكمي، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص اعتدى لفظيًا وجسديًا على أحد العاملين في محل تجاري، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من القبض عليه، وهو مواطن في العقد الخامس من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".

وفي حادثة منفصلة في منطقة جازان، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير عن جرائم اعتداء جنسي وابتزاز، لترد السلطات مؤكدة إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجرائم.

جاء ذلك على لسان الرائد نايف حكمي، حيث قال إن "المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والآداب، وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن ومخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثاني من العمر، ارتكبوا جرائم ابتزاز واعتداء جنسي، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".