أبو الغيط يعلق على الأزمة بين لبنان والخليج بسبب تصريحات جورج قرداحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، السبت، عن "بالغ قلقه وأسفه" إزاء الانتكاسة التي تشهدها العلاقات اللبنانية-الخليجية إثر الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي وأدت لسحب السفراء.

وعبر أبو الغيط في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للجامعة، عن "بالغ قلقه وأسفه للتدهور السريع في العلاقات اللبنانية الخليجية، خاصة في الوقت الذي كان السعي حثيثاً لاستعادة قدر من الايجابية في تلك العلاقات يعين لبنان علي تجاوز التحديات التي يواجهها"، حسب تعبيره.

واعتبر مصدر مسؤول في جامعة الدول العربية أن أزمة تصريحات قرداحي كان يجب أن تُعالج لبنانيا بطريقة "تنزع فتيلها ولا تزكي نارها".

وأكد المصدر أن الأمين العام للجامعة يثق بقدرة الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لتدهور العلاقات ويسهم في تهدئة الأجواء مع السعودية خصوصا و"رأب الصدع الذي تسببت فيه مواقف لأطراف ترغب ولديها مصلحة في تفكيك عري الأخوة التي تربط لبنان وشعبه العربي بأشقائه في دول الخليج والدول العربية"، حسب تعبيره.

وناشد أبو الغيط دول مجلس التعاون الخليجي بـ"تدبر الاجراءات المطروح اتخاذها في خضم ذلك الموقف بما يتفادي المزيد من التأثيرات السلبية علي الاقتصاد اللبناني المنهار والمواطن الذي يعيش اوضاعاً غاية في الصعوبة"، حسب قوله.

وسحبت السعودية والبحرين سفيريهما من بيروت وطردتا سفيري لبنان لديهما بسبب تصريحات سابقة لقرداحي حول حرب اليمن.