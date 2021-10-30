دبي، الإمارات العربية المتدة (CNN) – دعت المغنية اللبنانية، إليسا خوري، وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إلى التوجه نحو "الأسد والحوثيين" إذا كان يحبهما، مشيرة إلى أنه يتحمل مسؤولية بلد بأكمله، في رد فعل غاضب بعد قرار السعودية والبحرين بسحب سفيريهما في بيروت وطرد السفيرين اللبنانيين لديهما.

وقالت إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو"، حسب قولها.

جورج قرداحي برقبتك مسؤولية بلد بكاملو من ورا تصريحات ما بتمثل سياسة لبنان ولا خطو ولا انتماءو. بتحب الأسد والحوثيين؟ روح لعندن وتروك لبنان بحالو إنت وحكومتك ومحورك كلو

وأضافت المغنية اللبنانية المعروفة بموقفها السياسي المضاد لموقف قرداحي: "الشعب عن يدفع تمن ناس بلا مسؤولية نصّبو حالن مسؤولين علينا. خربوا بيوت الناس وخربوا لبنان وسمعتو ودورو بالمنطقة، وبعدن عم ياخدونا بالقوة عا حضن إيران. إنتو بلا كرامة وبلا ضمير. لازم اليوم تستقيلو".

وكانت قد قرت الرياض والمنامة سحب سفيريهما من بيروت وأمهلتا سفيري لبنان 48 ساعة لمغادرة البلاد على خلفية تصريحات قرداحي التي اعتُبرت "مسيئة" لدول التحالف الذي تقوده الممكلة في اليمن.