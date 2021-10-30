جورج قرداحي.. جنبلاط يوجه رسالة للحكومة بشأن وزير الإعلام

الشرق الأوسط
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جورج قرداحي.. جنبلاط يوجه رسالة للحكومة بشأن وزير الإعلام
Credit: JOSEPH EID / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الجمعة، الحكومة لإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بسبب موقفي السعودية والبحرين منه بعد التصريجات الأخيرة التي اعتُبرت "مسيئة".

وقال جنبلاط عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كفانا كوارث .اقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان"، حسب قوله.

وأضاف السياسي اللبناني قائلا: "الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟".

وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد السفيرين اللبنانيين لديهما ردا على تصريحات سابقة اعتُبرت مسيئة من قبل قرداحي.

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