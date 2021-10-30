جورج قرداحي.. جنبلاط يوجه رسالة للحكومة بشأن وزير الإعلام

نشر السبت ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الجمعة، الحكومة لإقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، بسبب موقفي السعودية والبحرين منه بعد التصريجات الأخيرة التي اعتُبرت "مسيئة".

وقال جنبلاط عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "كفانا كوارث .اقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان"، حسب قوله.

وأضاف السياسي اللبناني قائلا: "الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية؟".

كفانا كوارث .اقيلوا هذا الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج العربي قبل فوات الأوان .الى متى سيستفحل الغباء والتآمر والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية اللبنانية #الخليج https://t.co/4xz0tOcjLn

وكانت قد أعلنت السعودية والبحرين سحب سفيريهما من بيروت وطرد السفيرين اللبنانيين لديهما ردا على تصريحات سابقة اعتُبرت مسيئة من قبل قرداحي.