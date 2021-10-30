نشر السبت ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تواصلت سلسلة مقاطعة دول مجلس التعاون الخليجي للبنان إثر "أزمة قرداحي"، وانضمت الكويت للسعودية والبحرين باستدعاء سفيرها من بيروت وطرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها السبت، عن استدعاء سفيرها من لبنان، في تطور جديد بالازمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وأمهلت الخارجية الكويتية القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وكانت قد اتخذت السعودية والبحرين إجراءين ممثالين الجمعة ضمن أزمة من المتوقع أن تشمل مقاطعة خليجية كاملة للبنان.