دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة في حسابه عبر "تويتر"، قائلا إنها "أجمل لقاء شخصي لي" على هامش معرض إكسبو دبي 2020.
وأظهرت الصورة المنشورة طفلة وهي تجري في اتجاه الشيخ محمد بن راشد.
ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، صورًا من اللقاء في حسابه على "تويتر".
ونشر ولي عهد دبي فيديو للطفلة عندما كانت تبكي لعدم نجاحها في التقاط صورة مع الشيخ محمد بن راشد خلال إكسبو دبي، قبل أن يحقق أمنيتها.