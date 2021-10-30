(CNN)-- قال قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان مشترك، السبت، إنهم "مقتنعون بإمكانية التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة إلى الامتثال الكامل" للاتفاق النووي الإيراني بعد تعثر المحادثات.

بعد اجتماع على هامش مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، السبت: قال القادة إن العودة إلى الامتثال بالاتفاق "ستوفر رفع العقوبات مع تداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي لإيران".

وكتب القادة مخاطبين الرئيس الإيراني الجديد المتشدد: "لن يكون هذا ممكنًا إلا إذا غيّرت إيران مسارها".

وقالوا: "ندعو الرئيس (إبراهيم) رئيسي إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى جهد حسن النية لاختتام مفاوضاتنا على وجه السرعة. هذا هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتجنب تصعيد خطير ليس في مصلحة أي دولة".