رئيس وزراء إسرائيل: نخوض حربا باردة مع إيران

نشر الأحد ، 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي/ نفتالي بينيت، أن دولته في خضم حرب باردة مع إيران مشيرا إلى أن ذلك يجري بالدمج بين الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي.

وقال بينيت في تصريحات لصحيفة "تايمز" الأمريكية: "نخوض حربا باردة ضد إيران. من خلال الدمج بين القدرات العسكرية الملموسة وممارسة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من قبل إسرائيل وأمريكيا ودول عظمى أخرى"، حسب قوله.

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل قائلا: "ستبطئ إيران وتيرتها ثم ستتوقف. سنفعل كل ما يلزم لتحييد هذا التهديد"، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ضربات توجهها إسرائيل للقوات الإيرانية في سوريا بالإضافة إلى ضغطها الأقصى على طهران من أجل منعها من امتلاك سلاح نووي.