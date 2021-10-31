دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة العربية السعودية توصلت إلى أن التعامل مع لبنان "لم يعد مثمرا أو مفيدا"، مشددا على أن الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، وذلك في لقاء مع قناة CNBC بثته الأحد.

ورد الأمير فيصل بن فرحان، على سؤال عما إذا كانت السعودية ولبنان في وسط أزمة دبلوماسية إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، قائلا: "لا أعتقد أنني سأصفها بأزمة، أعتقد أننا توصلنا إلى خلاصة بأن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية لم يعد مثمرا أو مفيدا".

وأضاف: "مع استمرار سيطرة حزب الله على المشهد السياسي، ومع ما نراه من امتناع مستمر من هذه الحكومة والقادة السياسيين اللبنانيين عامة عن تطبيق الإصلاحات الضرورية، والإجراءات الضرورية لدفع لبنان باتجاه تغيير حقيقي، قررنا أن التواصل لم يعد مثمرا أو مفيدا، ولم يعد في مصلحتنا".

وعما إذا كان تصريح قرداحي عن أن الحرب في اليمن بلا جدوى هو أيضا ما خلصت إليه السعودية وتحاول الخروج من اليمن الآن، قال الأمير فيصل بن فرحان إن "تصريحات الوزير عرض لواقع، واقع أن المشهد السياسي في لبنان ما زال يسيطر عليه حزب الله، وهو جماعة إرهابية، وبالمناسبة تقوم بتسليح ودعم وتدريب ميلشيات الحوثيين"

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "بالنسبة لنا، الأمر أكبر من تصريحات وزير واحد، إنه مؤشر على الحالة التي وصلت إليها الدولة اللبنانية".