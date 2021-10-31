الإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "في أقرب وقت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، المواطنين الإماراتيين المتواجدين في لبنان، بالعودة إلى الإمارات "في أقرب وقت"، وذلك بعد سحب دبلوماسييها وسط الأزمة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، إنه "نظرًا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان، تدعو وزارة الخارجية جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان بضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت".

وقال وكيل وزارة الخارجية خالد عبدالله بالهول إنه "تجسيدا لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان"، مؤكدا على "جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات".

وكانت الإمارات قد أعلنت، السبت، سحب دبلوماسييها من لبنان، كما قررت الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقال وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر، إن "قرار سحب الدبلوماسيين جاء تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".