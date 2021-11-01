نيابة مصر تأمر بحبس 3 مسؤولين بفندق بالغردقة للتحقيق بعد إعياء سياح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر النائب العام في مصر قرارا بحبس 3 مسؤولين بأحد الفنادق في مدينة الغردقة وذلك بعد إصابة 47 سائحا بحالات إعياء.

جاء ذلك في بيان للنيابة العامة المصرية، نشرت على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت فيه: "إلحاقًا ببياننا السابق، أمر السيد المستشار النائب العام بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بالفندق، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة، وجارٍ استكمالها".

وكانت النيابة المصرية قد قالت في بيان سابق إنها تلقت بلاغًا يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بإعياء 14 نزيلاً من دولة أستونيا مقيمين بفندق بالغردقة، عقب تناولهم وجبة عشاء هناك ونقلهم للمستشفى، وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأضاف البيان أنه بعد إجراء معاينة لمقر الفندق وسحب عينات من أغذية الفندق بالمطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها وإعداد تقرير مفصل بما يسفر عنه نتيجة تحليلها، تبين للنيابة أثناء المعاينة إعياء 29 آخرين من روسيا، و4 من التشيك وتوجههم للمستشفى لتلقي العلاج.