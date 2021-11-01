مسؤول بحزب الله: مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين

وزير خارجية السعودية يتحدث لـCNN عن سعد الحريري وتوسّع حزب الله في لبنان.. ماذا قال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، إن مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين وذلك في تصريح يأتي مع استمرار تداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله على لسان صفي الدين رده على أن حزب الله يهيمن على لبنان، قائلا: "لو كان الأمر صحيحاً، لما كان لكل الطغاة كلمة في البلد.. مستقبل لبنان ليس بأيدي السعوديين، بل بيد الله وبفضل من قدم الدماء وضحوا من أجل كرامة البلاد".

وتابع قائلا: "السعودية لا تحتمل في المستقبل أي انتقاد، خصوصاً وأن العلاقات مع الاحتلال ستكون علانية في الأيام القادمة".

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان قد قال في تصريحات لقناة "العربية"، مساء السبت: "لا نتدخل في لبنان ولا نملي عليه شيئًا"، وأضاف أن "هيمنة حزب الله تجعل التعامل مع لبنان غير ذي جدوى"، مُشيرًا إلى أن سيطرة الحزب "على النظام السياسي في لبنان تقلقنا".

ويذكر أن كلا من الإمارات والكويت والبحرين بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية ضد أعلنوا سحب سفرائها من لبنان بأعقاب أزمة تصريحات جورج قرداحي.