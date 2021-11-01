"أزمة قرداحي".. الإمارات تعلن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، عن عودة كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من لبنان، في تنفيذ لقرار الإمارات سحب بعثتها الدبلوماسية من هذا البلد بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وأكدت الخارجية الإماراتية "الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين و الإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و المواطنين إلى أرض الوطن".

وأضافت الخارجية قائلة: "ذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان و تزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه"، حسب قولها.

"الخارجية والتعاون الدولي" تؤكد الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين و الإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و المواطنين إلى أرض الوطن..وذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان و تزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه https://t.co/3WJLY3R2Bh

وكانت قد قررت الإمارات سحب بعثتها الدبلوماسية من لبنان بعد ضجة تصريحات قرداحي التي قال فيها إن حرب اليمن "عبثية" والسعودية والإمارات تشنان "عدوانا خارجيا" على هذا البلد.