"أزمة قرداحي".. الإمارات تعلن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان

الشرق الأوسط
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"أزمة قرداحي".. الإمارات تعلن عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان
Credit: ANWAR AMRO / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الإثنين، عن عودة كافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية من لبنان، في تنفيذ لقرار الإمارات سحب بعثتها الدبلوماسية من هذا البلد بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

وأكدت الخارجية الإماراتية "الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين و الإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و المواطنين إلى أرض الوطن".

وأضافت الخارجية قائلة: "ذلك نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في لبنان و تزامناً مع قرارات الإمارات بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطنيها إليه"، حسب قولها.

وكانت قد قررت الإمارات سحب بعثتها الدبلوماسية من لبنان بعد ضجة تصريحات قرداحي التي قال فيها إن حرب اليمن "عبثية" والسعودية والإمارات تشنان "عدوانا خارجيا" على هذا البلد.

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