مصافحة حارة وابتسامة.. صورة لقاء السيسي وأمير قطر في اسكتلندا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قمةال امناخ بالعاصمة الاسكتلنديةة، غلازغو، الإثنين.

ونشرت الرئاسة المصرية صورة للمصافحة بين السيسي وأمير قطر وكتبت فوق الصورة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر في جلاسجو".

وظعرت الابتسامة واضحة على وجهي السيسي وأمير قطر بينما بدت المصافحة بينهما ودية وحميمية مقارنة ببقية الصور التي نشرتها الرئاسة المصرية للقاءات السيسي.

والتقى الرئيس المصري عددا من قادة الدول العربية والأوروبية كانت أبرزهم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بالإضاةف إلى لقائه برئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي.