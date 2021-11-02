دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الثلاثاء، فناني لبنان باتخاذ موقف واضح من الأزمة الدبلوماسية التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بين بلادهم والسعودية وبعض دول الخليج.

وقالت السعيد في إطار تعليقها على نعي الفنان اللبناني راغب علامة لرمز الغناء السوري، صباح فخري: "الله يرحم صباح فخري ويغمد روحه الجنه كان فنان عظيم ومواقفه مع بلده عظيمه … ماهاجر وترك سوريا أزمتها مثل غيره فلو وتركهم بلدهم".

وأضافت الإعلامية الكويتية قائلة في التغريدة نفسها: "بس ياليت استاذ راغب بما إنك موجود بالتويتر ومتفاعل مع الأحداث تقولنا رايك في كلام قرداحي عن السعوديه والإمارات لماذا لازلت عالصامت وشوووكررررن"، حسب قولها.

الله يرحم #صباح_فخري ويغمد روحه الجنه كان فنان عظيم ومواقفه مع بلده عظيمه … ماهاجر وترك #سوريا بأزمتها مثل غيره #فلو وتركهم بلدهم 😭 بس ياليت استاذ راغب بما إنك موجود بالتويتر ومتفاعل مع الأحداث تقولنا رايك في كلام #قرداحي عن السعوديه والإمارات لماذا لازلت عالصامت وشوووكررررن https://t.co/zpZvCLRdDP

وعادت ونشرت السعيد تغريدة أخرى قالت فيها: "الست نجوى كرم شو رايها في الموضوع ؟!!! ماسمعنا صوتها هاليومين معقول عاجبها كلام قرداحي... شفيهم الفنانين اللبنانيين ساكتين هذي السعوديه والإمارات اللي اغلبكم عايشين فيها تقريباً معقول مالكم موقف يساند عالاقل لقمة العيش؟!!! "، على حد تعبيرها.

الست #نجوى_كرم شو رايها في الموضوع ؟!!! ماسمعنا صوتها هاليومين معقول عاجبها كلام #قرداحي !! … شفيهم الفنانين اللبنانيين ساكتين هذي السعوديه والإمارات اللي اغلبكم عايشين فيها تقريباً معقول مالكم موقف يساند عالاقل لقمة العيش؟!!! @najwakaram

وكانت قد أعلنت الكويت طرد القائم بأعمال السفارة اللبنانية لديها وسحب سفيرها من بيروت إثر أزمة تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.