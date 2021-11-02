فيديو.. أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيل وولي عهد البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول لقاء على هذا المستوى منذ توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، الثلاثاء.

ونشرت صفحة بينيت الرسمية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "لقاء تاريخي في غلاسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد البحريني".

وكتبت الصفحة في التغريدة نفسها: "إلتقى رئيس الوزراء بينيت قبل قليل, على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي, ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة"، حسب قوله.

وعادت ونشرت الصفحة مقطع فيديو يُظهر مصافحة رئيس الحكومة في إسرائيل وولي عهد البحرين وجلوسهما وتبادلهما الحديث على هامش القمة الأممية.

بالفيديو: الللقاء التاريخي بين رئيس الوزراء بينيت وصاحب السمو الملكي ولي العهد ورئيس الوزراء البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المنعقد في غلاسكو. https://t.co/G1miY4PYJy

ويعتبر هذا اللقاء الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول بحريني بهذا المستوى منذ توقيع ما يُعرف بـ"الاتفاقيات الإبراهيمية" وهي اتفاقيات سلام بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى.