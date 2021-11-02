دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو متداول لاعتداء عدد من الأشخاص على موظفي مطعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في السعودية، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الذي أكدت فيه شركة "ماكدونالدز" أن الموظفين الذين تعرضوا للضرب أضبحوا بخير.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر اعتداء عدد من الأشخاص (يرتدون الزي السعودي التقليدي) على موظفين في مطعم ماكدونالدز.

ووجه المعتدون لكمات للعاملين في المطعم ما أسفر عن سقوط أحدهم على الأرض مغشيا عليه حسبما يظهر في مقطع الفيديو.

فيديو متداول يظهر فيه مجموعة أشخاص يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة! https://t.co/2ei0K7N9jB

وكتب أحد المغردين تغريدة وجهها لحساب فرع الشركة بالسعودية على تويتر قال فيها: "طمنونا على الموظف الي كان طايح تم اسعافه ولا".

ورد حساب "ماكدونالدز السعودية- الوسطى والشرقية والشمالية" على تويتر بالقول: "هلابك، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

وأضافت الشركة قائلة في تغريدة أخرى: "كما ونشكر الجهات الرسمية المختصة لدعمها ومباشرتها الحادثة بشكل فوري واتخاذ الاجراءات النظامي"، حسب قولها.

@09iiNP هلابك، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة

وق ذكرت مواقع إعلامية أن النائب السعودي أمر بإلقاء القبض على المعتدين