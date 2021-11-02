كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الأمير السعودي، خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا #قرداحي آخر ونحنُ لا ندري ، وقد قيل : " ماحك جلدك مثل ظفرك " ..

جاء ذلك بتغريدة للأمير خالد قال فيها: "أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا قرداحي آخر ونحنُ لا ندري، وقد قيل :’ماحك جلدك مثل ظفرك‘"، حيث سبق لجورج قرداحي العمل بمجموعة قنوات MBC وسطع نجمه بتقديمه برنامج "من سيربح المليون".

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، الجمعة، استدعاء سفيرها في بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية تصريحات قرداحي حول حرب اليمن، وقررت بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وقالت الخارجية السعودية إن القرارات تأتي بسبب "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني"، معتبرة أنها "تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها".