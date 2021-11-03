دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية، إذا ارتفعت درجات الحرارة بـ4 درجات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات جونسون جاءت بكلمة له خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث قال: "نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم (العلماء).. 4 درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءا.."

«حقيقة إختفاء مدينة الإسكندرية»..وزارة الري تكشف الإجراءات لمواجهة ظاهرة التغير المناخي شديدة القسوة وحماية الشواطىء #صدى_البلد #على_مسئوليتي https://t.co/aCwcDNBzfG

محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري في مصر، عقّب على تصريحات جونسون في مداخلة هاتفيه على قناة صدى البلد، حيث قال: "بالفعل في تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وحتى الآن في دراسات مختلفة ومتنوعة بتحدد بشكل تقريبي الزيادة هذه ستكون قد ايه ولكن نحن نتكلم عن حدود متر وهذا يختلف من دراسة إلى أخرى.."

وتابع غانم قائلا: "نحن مش مستنيين أن المشكلة تحصل وبعدين نبدأ بالتحرك، إحنا بدأنا من سنين، في تغيرات مناخية أصبحت يمكن شديدة القسوة وشديدة التطرف مش بس في مصر بل في العالم كله يعني احنا شايفين منذ فترة قريبة الي حصل في ألمانيا والي بحصل الأيام هذه في أوروبا من فيضانات وخلافه.. بالتالي إحنا عارفين ان في تغيرات مناخية قوية بتحصل.. وبالفعل إحنا من المشاريع الي بدأناها قبل سنوات كان مشاريع حماية الشواطئ.."