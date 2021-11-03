الحرس الثوري الإيراني.. مقاتلون من أجل الحرية أو إرهابيون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحبطت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، ما وصفته بأنه محاولة "قرصنة" أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عُمان، وفقا لما نقلته قناة العالم الإيرانية.

وقالت القناة في تقريرها: "قامت القوات الأمريكية بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان وحولت شحنة نفطها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة".

وأضافت: "لكن طيران الجيش التابع لحرس الثورة الاسلامية قام مباشرة بعملية معاكسة ونفذ عملية إنزال على ناقلة النفط آنفة الذكر ومن ثم الاستيلاء عليها وتوجيهها الى المياه الإقليمية الايرانية.."

وتابعت: "بعد ذلك بادرت القوات الأمريكية إلى ملاحقة ناقلة النفط باستخدام عدة مروحيات وبارجة حربية، لكن هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل بفضل استبسال عناصر حرس الثورة الإسلامية.. ولم تتوقف المحاولات الأمريكية عند هذا الحد حيث اقحمت عدة بوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وبذلت مساع حثيثة لقطع الطريق أمام ناقلة النفط إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل"، لافتة إلى أن "ناقلة النفط موجودة حاليًا في المياه الإقليمية لبلادنا الحبيبة".