بعد فيديو محاولته اختطاف سيدة في الطريق العام.. الأمن السعودي يعتقل مواطنا من أصحاب السوابق

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
بعد فيديو محاولته اختطاف سيدة في الطريق العام.. الأمن السعودي يعتقل مواطنا من أصحاب السوابق
Credit: - / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على مواطن اعتدى على مقيمة محاولا إرغامها على ركوب سيارته في أحد المواقع العامة في المنطقة الشرقية، الأربعاء.

وقال الأمن العام في بيان له: "الجهات الأمنية بمحافظة الخبر، تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشجارة مع مقيمة في أحد الشوارع العامة".

وأضاف الأمن العام في بيانه قائلا إن "المعتدي مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة"، حسب البيان.

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو أظهر قيام أحد الأشخاص بإجبار سيدة على ركوب سيارته عنوة في حين هاجمه عدد من المارة ونجحوا بتحرير السيدة لكنه لم يتمكنوا من الإمساك به.

© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.