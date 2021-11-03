دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي القبض على مواطن اعتدى على مقيمة محاولا إرغامها على ركوب سيارته في أحد المواقع العامة في المنطقة الشرقية، الأربعاء.

وقال الأمن العام في بيان له: "الجهات الأمنية بمحافظة الخبر، تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشجارة مع مقيمة في أحد الشوارع العامة".

وأضاف الأمن العام في بيانه قائلا إن "المعتدي مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة"، حسب البيان.

شرطة المنطقة الشرقية تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول لمشاجرة في أحد المواقع العامة https://t.co/nyENZn699W

وكان قد تداول مغردون مقطع فيديو أظهر قيام أحد الأشخاص بإجبار سيدة على ركوب سيارته عنوة في حين هاجمه عدد من المارة ونجحوا بتحرير السيدة لكنه لم يتمكنوا من الإمساك به.