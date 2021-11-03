دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، على مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام أشخاص بالاعتداء على موظفين داخل أحد المطاعم في المملكة.

جاء ذلك على لسان مصدر في النيابة العامة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي لمحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أشخاص بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم، فقد أصدر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمرًا بسرعة القبض على المذكورين استنادًا للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأكد المصدر وفقا للبيان أن "النيابة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة".

ورد حساب "ماكدونالدز السعودية- الوسطى والشرقية والشمالية" على تويتر بالقول: "هلابك، بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

وأضافت الشركة قائلة في تغريدة أخرى: "كما ونشكر الجهات الرسمية المختصة لدعمها ومباشرتها الحادثة بشكل فوري واتخاذ الاجراءات النظامي"، حسب قولها.