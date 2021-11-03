دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا بيانا رباعيا أعلنت فيه ضرورة عودة الحكومة المدنية الانتقالية وإنهاء جالة الطوارئ في البلاد، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأعربت الدول الأربع عن مشاركتها المجتمع الدولي قلقه إزاء الوضع في السودان وطالبت بعودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها على وجه الفور وتوحيد المواقف للوصول إلى الهدف الأكثر أهمية.

وقالت الدول الأربع في البيان: "نشجع إطلاق سراح كل من تم احتجازهم في ظل الأحداث الأخيرة وإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على البلاد .. ونؤكد على أنه لا مكان للعنف في السودان، لذا، فنحن نشجع الحوار البناء بين جميع الأطراف ونحث على النظر إلى سلامة وأمن الشعب السوداني كأولوية قصوى"، وفقا للبيان.

وشددت الدول على ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا وأنهاء حالة الطوارئ في البلاد، واتخاذ الوثيقة والاتفاق كمرجعيتين أساسيتين لحوار حول استعادة الشراكة بين السلطتين العسكرية والمدنية حول المرحلة الانتقالية التي تسبق الانتخابات.

وكان قد قاد رئيس مجلس السيادي، عبدالفتاح البرهان، "انقلابا عسكريا" على السلطة المدنية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، واعتقل عددا من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة، عبدالله حمدوك.