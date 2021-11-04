دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية مقطع فيديو قالت إنه للعملية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني وأحبط فيها على حد تعبيرها محاولة للبحرية الأمريكية لسرقة نفط إيراني في بحر عُمان، الأربعاء.

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وقالت الوكالة في تقريرها: "قامت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية بعملية جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية قرصنة بحرية لسرقة شحنة نفط ايرانية من قبل القوات الاميركية في بحر عمان.. وقامت قوات اميركية بتوقيف ناقلة نفط ايرانية بمنطقة بحر عمان وصادرت حمولتها بنقل الشحنة الى ناقلة اخرى تابعة لها قبل ان تتوجه لجهة مجهولة.."

وأضافت: "وبالتزامن تحرك أبطال قوات حرس الثورة الاسلامية ونفذوا عملية إنزال على الناقلة الاميركية وسيطروا عليها، ليقوموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الاقليمية الايرانية.. وبعد ذلك حاولت عدة مروحيات وسفن حربية اميركية استعادة السيطرة على الناقلة الا ان محاولاتها فشلت في تغيير مسير الناقلة. وتؤكد السلطات الايرانية ان ناقلة النفط موجودة حاليا داخل المياه الاقليمية الايرانية.. وتدخلت عدة قطع بحرية اميركية مجددا بجهود أكبر لقطع مسير الناقلة وتغييره الا انها فشلت وناقلة النفط حاليا داخل المياه الاقليمية الإيرانية".

ويذكر أن جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" رد على ما أورته إيران قائلا: "لم يكن هناك مثل هذا العمل من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء.. ما يشير إليه هذا يعود في 24 أكتوبر، حيث قامت أصول البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية بشكل غير قانوني على متن سفينة تجارية والاستيلاء عليها في المياه الدولية في خليج عمان".