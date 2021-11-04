واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—رد جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" على إعلان إيران إحباطها محاولة لقوات البحرية الأمريكية لسرقة نفط إيراني في بحر عُمان، الأربعاء.

وقال كيربي: "لم يكن هناك مثل هذا العمل من قبل القوات البحرية الأمريكية للاستيلاء على أي شيء.. ما يشير إليه هذا يعود في 24 أكتوبر، حيث قامت أصول البحرية الأمريكية بمراقبة القوات الإيرانية بشكل غير قانوني على متن سفينة تجارية والاستيلاء عليها في المياه الدولية في خليج عمان".

وردا على ذلك، وجه الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية الأمريكية، والذي يدير سفنا حربية في الشرق الأوسط، "سفينتين وأصول جوية لمراقبة الوضع عن كثب"، في حين قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الإيرانية أبحرت بالسفينة بعد ذلك إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وأضاف كيربي: "لم تحاول القوات الأمريكية في أي وقت استعادة الوضع أو الانخراط فيه."