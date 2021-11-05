أمريكا والسعودية تدعوان رعاياهما لمغادرة إثيوبيا "في أقرب وقت"

تعرف إلى تاريخ الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الجمعة، مواطنيهما في إثيوبيا إلى المغادرة "في أقرب فرصة ممكنة"

وأصدرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا تحذيرا أمنيا، قالت فيه إنه "نظرا لعدم استقرار الأوضاع في إثيوبيا ننصح المواطنين الأمريكيين بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن".

كما دعت السفارة السعودية، عبر حسابها على تويتر، جميع رعاياها المتواجدين في إثيوبيا بـ"ضرورة المغادرة في أقرب فرصة ممكنة وذلك نظرا للظروف الحالية التى تمر بها إثيوبيا"، وحثت السفارة جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا على أخذ أقصي درجات الحيطة والحذر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه المواجهات المسلحة في إثيوبيا بين القوات الحكومية ومسلحي جبهة تحرير تيغراي وفصائل معارضة أخرى. واتفقت 9 فصائل إثيوبية معارضة، الجمعة، على تشكيل تحالف لإسقاط الحكومة التي يقودها الرئيس أبي أحمد علي.