مقتل طفل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مواجهات بالضفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، أن طفلا يبلغ من العمر 13 عاما يدعى محمد دعدس توفي متأثرا بجراحه إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات بين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في دير الحطب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأضافت وزارة الصحة أن دعدس نٌقل إلى المستشفى مصابًا حيث أُعلن عن وفاته. وندد رئيس وزراء الفلسطيني محمد اشتية بالحادث، ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة "جرائم الاحتلال والعمل على وقف إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد شعبنا".



وفي المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد المراجعة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن القوات كانت ترد على أعمال شغب بالقرب من مستوطنة الون موريه التي تقع على بعد حوالي كيلومتر واحد شمال قرية دير الحطب.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ألقى المتظاهرون الفلسطينيون، خلال أعمال الشغب، بالحجارة على الجنود الذين كانوا في الموقع، وردت القوات بوسائل مواجهة الشغب والذخيرة الحية" .

