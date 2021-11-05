دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت اشتباكات دامية في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، بين قوات الأمن ومتظاهرين من أنصار ميليشيات عراقية مدعومة من إيران، احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وأفادت مصادر طبية عراقية، في تصريحات لشبكة CNN، بسقوط قتيل على الأقل وإصابة عشرات آخرين، في الاشتباكات التي وقعت بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد.

ودعت أحزاب تمثل ميليشيات مدعومة من إيران إلى احتجاجات بعد خسارتها في الانتخابات البرلمانية التى أجريت الشهر الماضي، ما أثار غضب قادة الميليشيات، وأدي لاحتجاجات واعتصامات خلال الأسابيع الماضية.

وبث تلفزيون عراقي محلي لقطات حية أظهرت عناصر شرطة مكافحة الشغب وهي تحاول حماية مدخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مكاتب حكومية وسفارات غربية، منها السفارة الأمريكية، فيما كان يرشق مئات المتظاهرين أفراد الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى.