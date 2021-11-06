السعودية لجين الهذلول تغرد عن أهمية "الصمت": لا يدركون ضجيجه

هل يشير إطلاق سراح لجين الهذلول إلى تغيير في مواقف السعودية؟

1001 ليلة قضتها لجين الهذلول في السجن.. ماذا قيل بعد إطلاق سراحها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبرزت الناشطة السعودية، لجين الهذلول، السبت، أهمية "الصمت" مشيرة إلى أن أحدا لا يصغي لأهمية الصمت، وذلك في رسالة عبر تويتر.

وقالت الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "الصمت يحدث ضجيجا، لكنهم لا يدركون ذلك".

Silence is loud, they just don't realize it.

وكان قد أُفرج عن الناشطة السعودية، في فبراير/شباط الماضي بعد أن اعتُقلت عام 2018 بتهم تتعلق بالتواصل مع جهات معادية لبلادها.

ومنذ خروجها لم تغادر الهذلول السعودية والتزمت الصمت جيال عدد من القضايا واكتفت ببعض التغريدات التي يعتبر البعض أنها تحمل أحيانا رسائل مبطنة، في حين لا تبوح الناشطة بالغاية الأساسية منها.