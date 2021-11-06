دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، السبت، إيقاف 172 شخصا بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري في جهات حكومية من بينها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر حسابها على تويتر، إنها أجرت أكثر من 6 آلاف جولة رقابية على مدار شهر، وحققت مع 512 شخصا في قضايا إدارية وجنائية، وجرى إيقاف 172 شخصا.

وأضافت أن الجهات شملت وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والخارجية والصحة والبيئة والمياه والزراعة)، بالإضافة إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت "نزاهة" أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وأكدت الهيئة أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالة المتهمين للقضاء، ودعت إلى المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري لحماية المال العام والحفاظ عليه.