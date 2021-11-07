علاء مبارك لإبراهيم عيسى بعد رأيه بقراءة القرآن في الصيدلية: انت مالك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، على الإعلامي، إبراهيم عيسى، بعد انتقاد الثاني لفكرة قراءة الصيدلي للقرآن في صيدلته بدلا من قراءة مراجع أدوية، ووجه مبارك جملة لعيسى قال فيها: "وانت مالك".

وكتب مبارك عبر صفحته الرسمية على تويتر تغريدة قال فيها: "الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ ابراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة"، حسب قوله.

وأضاف نجل الرئيس المصري السابق قائلا: "وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن او يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله"، حسب تعبيره.

وختم مبارك تغريدته بالقول: "مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛ وانت مالك"، على حد تعبيره.

🙂الحقيقة مش فاهم ايه اللي مزعل الأستاذ ابراهيم عيسى ومعصبه لهذه الدرجة من رجل صيدلي يقرأ القرآن فى الأجزخانة ! وهل ده موضوع يستحق كل هذه الدوشة! الحقيقة كلام غريب جداً الرجل يقرأ قرآن او يصلي هو حر وشيء جميل طالما لا يقصر فى عمله ، مع كل الاحترام للأستاذ ابراهيم ؛ وانت مالك .

وكان قد أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى تفاعلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريح تساءل فيه قائلا: "ليه أدخل أجزخانة (صيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية".